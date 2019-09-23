Федерер: надеюсь, в Швейцарии будут хорошие теннисисты, но шансов немного
Швейцарец Роджер Федерер не верит, что в его стране могут в ближайшее время появиться топ-теннисисты.
«Я очень надеюсь на то, что после моего завершения карьеры и уход Вавринки в Швейцарии появятся теннисисты высокого уровня. Впрочем, нужно реалистами — в условиях столь маленькой страны шансы на это не слишком велики.
Не так просто стабильно производить сильнейших игроков, но, как по мне, было бы неплохо в принципе иметь группу теннисистов, стоящих хотя-бы в первых трёх сотнях рейтинга.
Популярность тенниса в Швейцарии? Я никогда не ощущал, что благодаря мне ребята берут ракетки в руки и выходят на корт. Этого не было когда я выиграл первый Уимблдон, и не стало после моей пятой победы в Лондоне», — цитирует Федерера New York Times.
- 23 сентября 2019
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
08:39
-
08:31
-
08:26
-
08:22
-
08:16
-
06:52
- 22 сентября 2019
-
22:22
-
22:01
-
21:39
-
20:44
-
20:29
-
20:19
-
19:39
-
19:28
-
18:11
-
18:04
-
17:01
-
16:34
-
15:58
-
15:21
-
15:05
-
14:39
-
14:23
-
14:19
-
14:07
-
13:44
-
13:03
-
12:40
-
12:05
-
11:33
-
09:41
-
07:46
Партнерский контент