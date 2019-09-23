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Федерер: надеюсь, в Швейцарии будут хорошие теннисисты, но шансов немного

Федерер: надеюсь, в Швейцарии будут хорошие теннисисты, но шансов немного
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер не верит, что в его стране могут в ближайшее время появиться топ-теннисисты.

«Я очень надеюсь на то, что после моего завершения карьеры и уход Вавринки в Швейцарии появятся теннисисты высокого уровня. Впрочем, нужно реалистами — в условиях столь маленькой страны шансы на это не слишком велики.

Не так просто стабильно производить сильнейших игроков, но, как по мне, было бы неплохо в принципе иметь группу теннисистов, стоящих хотя-бы в первых трёх сотнях рейтинга.

Популярность тенниса в Швейцарии? Я никогда не ощущал, что благодаря мне ребята берут ракетки в руки и выходят на корт. Этого не было когда я выиграл первый Уимблдон, и не стало после моей пятой победы в Лондоне», — цитирует Федерера New York Times.

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