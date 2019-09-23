Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Дьяченко выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан), обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Анна 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Калинская поспорит с победительницей поединка Татьяна Мария (Германия, 6) — Ольга Говорцова (Беларусь, Q).

Россиянка Виталия Дьяченко проиграла Катажине Каве из Польши со счётом 5:7, 3:6. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 28 сентября.