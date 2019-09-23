Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Дьяченко выбыла
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан), обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
Анна 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Калинская поспорит с победительницей поединка Татьяна Мария (Германия, 6) — Ольга Говорцова (Беларусь, Q).
Россиянка Виталия Дьяченко проиграла Катажине Каве из Польши со счётом 5:7, 3:6. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 28 сентября.
Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 08:00 МСК
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6
Анна Калинская
А. Калинская
Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 08:00 МСК
Катажина Кава
К. Кава
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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