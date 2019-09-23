Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Дьяченко выбыла

Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Дьяченко выбыла
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан), обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Анна 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Калинская поспорит с победительницей поединка Татьяна Мария (Германия, 6) — Ольга Говорцова (Беларусь, Q).

Россиянка Виталия Дьяченко проиграла Катажине Каве из Польши со счётом 5:7, 3:6. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 28 сентября.

Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 08:00 МСК
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 08:00 МСК
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
К. Кава
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Виталия Дьяченко
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
«Это моя самая любимая теннисистка». Ник Кирьос положил глаз на Анну Калинскую
Известный теннисный скандалист «залайкал» россиянку, а потом и вовсе влюбился.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент