Маррей: на корте я пока чувствую себя медленным

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей рассказал о ходе восстановления после травмы тазобедренного сустава.



«Да, боль в бедре больше не беспокоит меня — это из плюсов. В остальном я продолжаю восстановление и набор формы. Мышцы по-прежнему восстанавливают былую силу, поэтому я чувствую себя медленным на корте», — цитирует Энди Tennis World USA.

Напомним, после повторной операции на тазобедренном суставе и затянувшегося восстановления Энди выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. Всего в пяти матчах он одержал две победы, и обе из них пришлись на соревнования категории «челленджер». В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.

На этой неделе Энди выступит на соревнованиях в Чжухае (Китай).