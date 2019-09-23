Федерер прокомментировал третью подряд победу в Кубке Лэйвера

Третья ракетка мира из Швейцарии, один из организаторов Кубка Лэйвера Роджер Федерер не скрывал радости от успешного завершения командного турнира.

Напомним, сборная Европы, за которую выступал швейцарец, добыла волевую победу со счётом 13-11. Перед двумя последними матчами они уступали 7-11.



«Я очень рад. Невероятная атмосфера, невероятные матчи. Я взволнован тем, что смог сегодня как-то помочь команде, особенно учитывая то, что ранее провёл непросто парный матч. Пауза между играми была небольшая. Команда Европы — удивительная. Ребята здорово боролись и очень хорошо играли», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.



Напомним, Кубок Лэйвера проводился третий раз в истории. Предыдущие две победы также достались команде Европы.

Федерер получил болезненный удар между ног в парном матче Кубка Лэйвера