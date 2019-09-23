Кудерметова одолела Александрову и сыграет с Бенчич на турнире в Ухане
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, одолев соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
Вероника 8 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Кудерметова поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под седьмым номером.
В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 08:45 МСК
45
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
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|3
|2
39
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Кузнецова на отказе Путинцевой вышла во второй круг турнира в Ухане
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