Кудерметова одолела Александрову и сыграет с Бенчич на турнире в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, одолев соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Вероника 8 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Кудерметова поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под седьмым номером.

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.