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Надаль поделился планами на ближайшее будущее

Надаль поделился планами на ближайшее будущее
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал травму запястья, полученную на Кубке Лэйвера.

«Травма? Думаю, сейчас самое время отдохнуть. Проведу несколько дней с друзьями и семьёй. Мы победили и пришло время насладиться успехом. Приятно уходить в отпуск после такого успешного отрезка.

Позади удивительные полтора месяца. Ранее у меня не было достаточно времени насладиться победой в Нью-Йорке», — цитирует Надаля Daily Express.

Напомним, на протяжении последних полутора месяцев Надаль выиграл «Мастерс» в Монреале, Открытый чемпионат США и Кубок Лэйвера. Всего на его счету 13 побед подряд. На Уимблдоне, предшествующем монреальскому Rogers Cup, испанец добрался до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.

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