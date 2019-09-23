Надаль поделился планами на ближайшее будущее

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал травму запястья, полученную на Кубке Лэйвера.



«Травма? Думаю, сейчас самое время отдохнуть. Проведу несколько дней с друзьями и семьёй. Мы победили и пришло время насладиться успехом. Приятно уходить в отпуск после такого успешного отрезка.



Позади удивительные полтора месяца. Ранее у меня не было достаточно времени насладиться победой в Нью-Йорке», — цитирует Надаля Daily Express.



Напомним, на протяжении последних полутора месяцев Надаль выиграл «Мастерс» в Монреале, Открытый чемпионат США и Кубок Лэйвера. Всего на его счету 13 побед подряд. На Уимблдоне, предшествующем монреальскому Rogers Cup, испанец добрался до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.

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