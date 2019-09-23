Россиянка Самсонова разгромно проиграла на старте турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк, посеянной под третьим номером, со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.



Самсонова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету бельгийки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ван Эйтванк поспорит с победительницей поединка Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — Моника Никулеску (Румыния).

Турнир в Ташкенте завершится 28 сентября.