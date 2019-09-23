Россиянка Самсонова разгромно проиграла на старте турнира в Ташкенте
Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк, посеянной под третьим номером, со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Самсонова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету бельгийки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ван Эйтванк поспорит с победительницей поединка Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — Моника Никулеску (Румыния).
Турнир в Ташкенте завершится 28 сентября.
Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 11:00 МСК
61
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
163
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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