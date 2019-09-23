Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянка Самсонова разгромно проиграла на старте турнира в Ташкенте

Россиянка Самсонова разгромно проиграла на старте турнира в Ташкенте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк, посеянной под третьим номером, со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Самсонова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету бельгийки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ван Эйтванк поспорит с победительницей поединка Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — Моника Никулеску (Румыния).

Турнир в Ташкенте завершится 28 сентября.

Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 11:00 МСК
Элисон Ван Эйтванк
61
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Людмила Самсонова
163
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Калинская вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Дьяченко выбыла
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент