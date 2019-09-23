Хромачёва — о дисквалификации: у меня мононуклеоз — я всё равно на корт не выйду

Российская теннисистка Ирина Хромачёва пролила свет на историю своей месячной дисквалификации. Напомним, уроженка Москвы получила обвинение в попытке продать своё место на квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В результате расследования Ирина была отстранена от выступлений на месяц.



«Все обвинения для меня стали неожиданностью. Я должна была играть квалификацию, но чувствовала себя не лучшим образом. Утром в день игры самочувствие тоже было не очень и после разминки я была не уверена, что смогу выйти на матч. Поэтому, когда в ресторане, где обедают игроки, я встретила девочку, которая была первая в альтернативе и должна была выйти на корт в случае моего отказа, я cказала ей о такой возможности. Потом по совету тренера я проконсультировалась с врачом на турнире и списалась со своим доктором. Мой доктор сказал, что поскольку в последнее время мое физическое состояние далеко от идеальной формы и в ближайшей перспективе вряд ли значительно улучшится, я могу сыграть этот матч, не нанеся сильного вреда здоровью.



Я приняла решение выйти на игру и об этом предупредила девочку из альтернативы. А некоторое время спустя на одном из турниров ко мне подошел следователь и сообщил, что по заявлению тренера этой девочки на меня заведено антикоррупционное дело.



В результате проведенного расследования доказательств не нашли. Было вынесено решение о «техническом наказании» за неправомерные действия – я не должна была к ней подходить и предупреждать. Какая-то глупая и абсурдная ситуация: доказательств никаких нет, а наказание я получила.



Апелляция? Вы знаете, мне крайне неприятно такое решение. Хоть оно и называется «техническим», но, как выяснилось, подача апелляции – это весьма длительная и дорогостоящая процедура. У меня диагностировали мононуклеоз, и я уже около полугода не выхожу на корт, сейчас я прохожу очередной курс лечения, поэтому в любом случае в ближайшие месяц-два, а возможно и дольше, я не смогу выступать на соревнованиях. WTA одобрило мне заморозку рейтинга. Мне нужно сосредоточиться на борьбе с болезнью и возвращением в тур. Для меня это очень важно: я с четырех лет играю в теннис и не представляю свою жизнь без него», — цитирует Хромачёву «Московский комсомолец».

Российская теннисистка дисквалифицирована за попытку продать место на турнире