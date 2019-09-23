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Павлюченкова потерпела второе поражение за два дня

Павлюченкова потерпела второе поражение за два дня
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане (Китай), проиграв представительнице США Софье Кенин, посеянной под 15-м номером, со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Первая ракетка России трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Вчера, 22 сентября, Анастасия в финале турнира в Осаке проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 3:6.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Кенин поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс. Турнир завершится 29 сентября.

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 13:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
36
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5  
6 		7 7  
         
Софья Кенин
17
США
Софья Кенин
С. Кенин
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