Кузнецова: думала, что Клейстерс стала новым директором Итогового турнира WTA

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала, как отреагировала на возвращение в большой теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, которая завершила карьеру в конце 2012 года.

«Я увидела видео в „Инстаграме“, прибавила громкость и услышала: „Может быть, вы вернётесь?“. А она ответила: „Хе-хе, увидимся в 2020 году“. Я вообще не поняла. Подумала, что она стала новым директором Итогового турнира», — цитирует Кузнецову WTA Insider.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).

Клейстерс: может быть, через несколько месяцев я пожалею, что решила вернуться