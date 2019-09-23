Кузнецова: думала, что Клейстерс стала новым директором Итогового турнира WTA
Россиянка Светлана Кузнецова рассказала, как отреагировала на возвращение в большой теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, которая завершила карьеру в конце 2012 года.
«Я увидела видео в „Инстаграме“, прибавила громкость и услышала: „Может быть, вы вернётесь?“. А она ответила: „Хе-хе, увидимся в 2020 году“. Я вообще не поняла. Подумала, что она стала новым директором Итогового турнира», — цитирует Кузнецову WTA Insider.
Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).
Клейстерс: может быть, через несколько месяцев я пожалею, что решила вернуться
Кар. Плишкова: может, Клейстерс считает, что в женском туре невысокий уровень?
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