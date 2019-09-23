Дзюба — Медведеву: огромное спасибо за приглашение в твой бокс, было очень круто

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире в Санкт-Петербурге. Нападающий посетил финальную встречу, в которой Медведев обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1.



«Поздравляю с уверенной победой на St.Petersburg Open! И огромное спасибо за приглашение в твой бокс. Было невероятно круто. Удачи и без травм!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

Медведев завоевал шестой титул в карьере, третий в 2019 году. Финал в Санкт-Петербурге стал для Даниила пятым подряд. В двух — на «Мастерсе» в Цинциннати и в Северной столице — он одержал победу.

На текущий момент Медведев является четвёртой ракеткой мира.

Запись доступна на странице Дзюбы в «Инстаграме».