Дзюба — Медведеву: огромное спасибо за приглашение в твой бокс, было очень круто
Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире в Санкт-Петербурге. Нападающий посетил финальную встречу, в которой Медведев обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1.
«Поздравляю с уверенной победой на St.Petersburg Open! И огромное спасибо за приглашение в твой бокс. Было невероятно круто. Удачи и без травм!» — написал Дзюба в «Инстаграме».
Медведев завоевал шестой титул в карьере, третий в 2019 году. Финал в Санкт-Петербурге стал для Даниила пятым подряд. В двух — на «Мастерсе» в Цинциннати и в Северной столице — он одержал победу.
На текущий момент Медведев является четвёртой ракеткой мира.
Запись доступна на странице Дзюбы в «Инстаграме».
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