Медведев пропустит турнир в Пекине

Тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын рассказал о дальнейших планах четвёртой ракетки мира Даниила Медведева. Ранее уроженец Москвы одержал победу на турнире в Санкт-Петербурге.

«Мы уже знаем график Медведева: он не поедет в Пекин, сейчас будет две недели готовиться к Шанхаю. В зависимости от его выступления там станет ясно, как он будет действовать дальше. У нас, помимо соревнований в Азии, остаются Кубок Кремля, Вена, Париж и итоговый турнир первой восьмёрки в Лондоне. И после Шанхая станет понятно, есть ли у Дани необходимость пропускать какой-то из этих турниров, чтобы иметь ещё одну неделю перерыва. Будем надеяться, что он хорошо подготовится и необходимости в этом не будет. Но я не исключаю возможности пропуска какого-то ещё соревнования нынешней осенью», — цитируют Куницына «Известия».

Турнир категории ATP500 в Пекине (Китай) состоится с 28 сентября по 6 октября.