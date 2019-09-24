Соболенко — о разгромной победе в Ухане: тигр был на месте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в третий круг турнира в Ухане (Китай). Во втором раунде действующая чемпионка разгромила американку Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:0.
«Определённо тигр был на месте (у Арины на руке есть татуировка — тигр. — Прим. „Чемпионата“). Я довольна показанным уровнем игры. Даже не знаю. Я просто играла отлично. Кажется, мне нравится играть в Китае! Каждый раз я демонстрирую здесь свой лучший уровень.
В начале матча я не чувствовала свою игру, но старалась доставать как можно больше мячей. Думаю, во втором сете я уже отлично себя чувствовала. То, что раньше летело в аут, теперь попадало в корт. Во второй партии у меня всё получалось. А первый сет был не таким простым, как может показаться по счёту", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
Следующей соперницей Арины будет победительница матча Бернарда Пера (США) — Кики Бертенс (Нидерланды).
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