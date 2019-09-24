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Кирьос вспылил, когда ему начали задавать вопросы о силе Федерера

Кирьос вспылил, когда ему начали задавать вопросы о силе Федерера
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос остро воспринял избыточное количество вопросов о Роджере Федерере, которому уступил на последнем розыгрыше Кубка Лэйвера.

«Моё поражение Федереру на Кубке Лэйвера? Не думаю, что кто-то играл плохо, недисциплинированно или несобранно. Как по мне, парень, против которого я играл, был просто очень хорош. Согласны?

Очевидно, что если бы я выиграл, то мы бы имели больше шансов на общую победу, но случилось так, как случилось. Был весёлый матч. Роджер? Да, он хорош, но я не собираюсь об этом говорить всегда.

Лучший, лучший, лучший… Да, он играет здорово в теннис. Да, он обыграл меня, ведь играл невероятно. И да, он был слишком хорош для меня в этом матче. Может, сменим тему?» — цитирует Кирьоса Tennis World USA.

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