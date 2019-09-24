Надаль опасается, что травма запястья может повлиять на его планы

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал травму запястья, полученную на Кубке Лэйвера.
«После Открытого чемпионата США запястье немного воспалилось. Конечно же, после такого турнира и особенно финала моё тело ослабло. Проблема с запястьем снова вышла на первый план.
С Кубка Лэйвера я снялся по той причине, что был уверен на сто процентов, что с Кирьосом сыграть не смогу. Какой был смысл выходить на корт?
Впереди важный период сезона, его концовка. Я очень надеюсь, что проблемы с запястьем никак не повлияют на мои цели», — цитирует Надаля Tennis World USA.
Напомним, на протяжении последних полутора месяцев Надаль выиграл «Мастерс» в Монреале, Открытый чемпионат США и Кубок Лэйвера. Всего на его счету 13 побед подряд. На Уимблдоне, предшествовавшем монреальскому Rogers Cup, испанец добрался до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.
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