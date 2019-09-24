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Надаль опасается, что травма запястья может повлиять на его планы

Надаль опасается, что травма запястья может повлиять на его планы
Теннис / Большой шлем 0

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал травму запястья, полученную на Кубке Лэйвера.

«После Открытого чемпионата США запястье немного воспалилось. Конечно же, после такого турнира и особенно финала моё тело ослабло. Проблема с запястьем снова вышла на первый план.

С Кубка Лэйвера я снялся по той причине, что был уверен на сто процентов, что с Кирьосом сыграть не смогу. Какой был смысл выходить на корт?

Впереди важный период сезона, его концовка. Я очень надеюсь, что проблемы с запястьем никак не повлияют на мои цели», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, на протяжении последних полутора месяцев Надаль выиграл «Мастерс» в Монреале, Открытый чемпионат США и Кубок Лэйвера. Всего на его счету 13 побед подряд. На Уимблдоне, предшествовавшем монреальскому Rogers Cup, испанец добрался до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.

Надаль поделился планами на ближайшее будущее
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