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Медведев готов придерживаться диеты, которая помогает побеждать Джоковичу

Медведев готов придерживаться диеты, которая помогает побеждать Джоковичу
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев признался, что не прочь сесть на антиглютеновую диету, которой долгое время придерживается серб Новак Джокович.

«У меня диета не самая строгая. Новак в этом плане уникум. Он говорит, что это ему очень помогло. Я работаю со своей командой, если бы они мне сказали питаться, как Новак, то, скорее всего, я бы их послушал.

Если говорить вкратце, то… Что нужно спортсмену? Углеводы да протеин и не есть сладкого. Это моя диета, понятное дело, ко всему этому добавляется, за сколько часов до матча нужно поесть, чтобы это всё переварилось», — цитирует Медведева официальный сайт соревнований в Санкт-Петербурге.

Напомним, на прошлой неделе Даниил стал победителем St. Petersburg Open.

Неудержимый Медведев! Даниил продолжает собирать финалы и титулы
Всего через неделю после битвы с Надалем на US Open Медведев прилетел в Санкт-Петербург. И оставил главный трофей в России.
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