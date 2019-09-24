Медведев готов придерживаться диеты, которая помогает побеждать Джоковичу
Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев признался, что не прочь сесть на антиглютеновую диету, которой долгое время придерживается серб Новак Джокович.
«У меня диета не самая строгая. Новак в этом плане уникум. Он говорит, что это ему очень помогло. Я работаю со своей командой, если бы они мне сказали питаться, как Новак, то, скорее всего, я бы их послушал.
Если говорить вкратце, то… Что нужно спортсмену? Углеводы да протеин и не есть сладкого. Это моя диета, понятное дело, ко всему этому добавляется, за сколько часов до матча нужно поесть, чтобы это всё переварилось», — цитирует Медведева официальный сайт соревнований в Санкт-Петербурге.
Напомним, на прошлой неделе Даниил стал победителем St. Petersburg Open.
Неудержимый Медведев! Даниил продолжает собирать финалы и титулы
Всего через неделю после битвы с Надалем на US Open Медведев прилетел в Санкт-Петербург. И оставил главный трофей в России.
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