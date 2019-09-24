Осака спела песню The Black Eyed Peas и пообещала больше так не делать

Четвёртая ракетка мира из Японии Наоми Осака отреагировала на видеозапись собственного исполнения песни известной группы The Black Eyed Peas. Теннисистка поёт, сидя в наушниках, а люди вокруг снимают её и подпевают.

«Больше никогда», — так Наоми отреагировала на собственные старания.

Видео доступно в «твиттере» «osaka to win beijing slam.

На прошлой неделе Осака стала победительницей соревнований в Осаке (Япония). В финале она оказалась сильнее первой ракетки России Анастасии Павлюченковой — 6:2, 6:3.

Напомним, Наоми является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии, в финале которого обыграла Каролину Плишкову из Чехии. В 2018 году Наоми выиграла и Открытый чемпионат США, обыграв в решающем матче Серену Уильямс.