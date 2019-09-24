Медведев стал гостем передачи «Вечерний Ургант»
Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев принял участие в съёмках телевизионного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщил сам теннисист в своём «твиттере».
Напомним, в текущем сезоне уроженец Москвы выиграл три турнира категории АТР: в Софии (Болгария), Цинциннати (США) и Санкт-Петербурге.
Также на его счету дебютный выход в финал турнира «Большого шлема». В решающем матче Открытого чемпионата США он уступил второй ракетке мира из Испании Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Ранее стало известно, что Медведев принял решение пропустить престижные соревнования в Пекине (Китай). Действующим чемпионом Открытого чемпионата Китая является представитель Грузии Николоз Басилашвили.
Мама Медведева: в теннис Даниил пришёл по объявлению
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