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Медведев стал гостем передачи «Вечерний Ургант»

Медведев стал гостем передачи «Вечерний Ургант»
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев принял участие в съёмках телевизионного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщил сам теннисист в своём «твиттере».

Напомним, в текущем сезоне уроженец Москвы выиграл три турнира категории АТР: в Софии (Болгария), Цинциннати (США) и Санкт-Петербурге.

Также на его счету дебютный выход в финал турнира «Большого шлема». В решающем матче Открытого чемпионата США он уступил второй ракетке мира из Испании Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Ранее стало известно, что Медведев принял решение пропустить престижные соревнования в Пекине (Китай). Действующим чемпионом Открытого чемпионата Китая является представитель Грузии Николоз Басилашвили.

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