Иванишевич: Джокович ничего плохого Кирьосу не сделал

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич признался, что ему не нравится негативное отношение австралийца Ника Кирьоса к сербу Новаку Джоковичу.

В мае Ник дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о первой ракетке мира: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить».

«Это плохо, потому что Новак ничего плохого ему не сделал. Ник без какой-либо либо причин решил выбрать Новака своей целью. Ты можешь выходить на корт и делать всё, что хочешь, но нужно уважать соперника.

Кирьос много говорит о Новаке, но только он знает причину. Однако ему нужно беспокоиться о себе. Ему силам быть в топ-5 и выиграть турнир «Большого шлема». С нынешним подходом турнир «Большого шлема» Кирьосу не выиграть. Если он сможет измениться, это будет здорово для него и для тенниса", — приводит слова Иванишевича The Telegraph.