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Маррей: я могу вернуться на уровень Надаля и Федерера

Маррей: я могу вернуться на уровень Надаля и Федерера
Теннис / ATP 0

Британец Энди Маррей считает, что ему по силам снова поднять свой уровень игры на уровень «Большой тройки».

«На протяжении многих лет я соперничал с ними на равных. Да, я чаще проигрывал, нежели выигрывал, однако каждый раз выходя на корт я понимал, что могу победить.

Не знаю, понравится ли мне выходить на корт понимаю, что у меня нет шансов. Вероятно, с психологической стороны это будет непросто. Тем не менее, возможно, через четыре или пять месяцев я смогу вернуться на тот уровень — нужно просто набраться терпения и преждевременно не завышать свои ожидания.

Если говорить о том, как я пробиваю по мячу на тренировках, такое развитие событий вполне реально. Всё, что остаётся — это прибавить с точки зрения физики», — цитирует Маррея Sky Sports.

Маррей вскоре планирует выступить на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 5 по 13 октября. Напомним, после повторной операции на тазобедренном суставе Энди выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.

Э. Маррей: глупо считать, что я когда-нибудь буду показывать свой лучший теннис
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