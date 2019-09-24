Муратоглу — о 37-летней Серене Уильямс: время играет в её пользу

Патрик Муратоглу, наставник американки Серены Уильямс, считает, что с каждым проведённом турниром она показывает всё более качественный теннис.



«Думаю, время играет в пользу Серены. Вы сами могли наблюдать за тем, как она играла на Открытом чемпионате США — это было значительно лучше, чем на Уимблдоне. При этом на лондонском мэйджоре она была сильнее, чем на «Ролан Гаррос», — цитирует Муратоглу Sky Sports.



Напомним, 38-летняя Серена Уильямс продолжает попытки завоевать 24-й трофей «Большого шлема» — в таком случае она сравняется с легендарной Маргарет Корт, которая является самой титулованной теннисисткой в истории. На Уимблдоне и Открытом чемпионате США она пробилась в финале, где уступила Симоне Халеп и Бьянке Адрееску соответственно.