Муратоглу — о 37-летней Серене Уильямс: время играет в её пользу
Патрик Муратоглу, наставник американки Серены Уильямс, считает, что с каждым проведённом турниром она показывает всё более качественный теннис.
«Думаю, время играет в пользу Серены. Вы сами могли наблюдать за тем, как она играла на Открытом чемпионате США — это было значительно лучше, чем на Уимблдоне. При этом на лондонском мэйджоре она была сильнее, чем на «Ролан Гаррос», — цитирует Муратоглу Sky Sports.
Напомним, 38-летняя Серена Уильямс продолжает попытки завоевать 24-й трофей «Большого шлема» — в таком случае она сравняется с легендарной Маргарет Корт, которая является самой титулованной теннисисткой в истории. На Уимблдоне и Открытом чемпионате США она пробилась в финале, где уступила Симоне Халеп и Бьянке Адрееску соответственно.
- 24 сентября 2019
-
14:48
-
14:38
-
14:28
-
13:53
-
12:37
-
12:14
-
11:46
-
11:36
-
11:19
-
10:52
-
10:22
-
10:12
-
10:07
-
09:35
-
08:56
-
08:27
-
00:35
-
00:06
- 23 сентября 2019
-
22:00
-
20:46
-
20:12
-
18:48
-
15:28
-
15:22
-
14:20
-
13:25
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:30
-
10:54
-
10:50
-
10:21
-
10:04
-
09:59
Партнерский контент