Муратоглу хочет сделать из тенниса шоу и предлагает изменения в правилах

Известный тренер Патрик Муратоглу предложил внести несколько изменений в теннисные правила. По его мнению, это сделает вид спорта более привлекательным для болельщиков.
«Достаточно сделать два изменения, и теннис будет более смотрибелен с точки зрения шоу. Во-первых, я бы значительно упростил кодекс поведения игрока. Теннис — это спорт, а спорт — это страсть. Игроки должны безбоязненно показывать свои эмоции на корт. Нужно их лишь подтолкнуть к этому этим изменением.
Что касается второго правила, то я бы позволил каждому тренеру делать подсказки своим подопечным во время игры. Теннис превратился бы в настоящее и увлекательное шоу.
Считаю, что эти изменения просто необходимы теннису. В противном случае наш вид спорта будет в беде», — цитирует Муратоглу Sky Sports.
Напомним, именно подсказка Муратоглу Серене Уильямс в финале US Open — 2018 повлекла за собой один из самых больших теннисных скандалов последних лет.
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