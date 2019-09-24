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Свитолина: я могла стать гимнасткой, но слишком любила кушать

Свитолина: я могла стать гимнасткой, но слишком любила кушать
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что в детстве занималась гимнастикой. Также третья ракетка мира поделилась планами на концовку сезона.

«В детстве я много занималась гимнастикой, но в итоге всё же выбрала теннис. Просто я слишком любила покушать.

Моя цель на остаток сезона — квалификация на Итоговый турнир WTA. Конечно, я не робот, но возможность снова выступить в Шэньчжэне очень мотивирует меня.

Для меня каждый матч имеет значение. Я стараюсь подготовиться к каждой игре так, как только могу. Я не думаю о том, что будет завтра или на следующей неделе — просто выхожу на корт здесь и сейчас и пытаюсь оставить на нём всю себя», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

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