Свитолина: я могла стать гимнасткой, но слишком любила кушать
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что в детстве занималась гимнастикой. Также третья ракетка мира поделилась планами на концовку сезона.
«В детстве я много занималась гимнастикой, но в итоге всё же выбрала теннис. Просто я слишком любила покушать.
Моя цель на остаток сезона — квалификация на Итоговый турнир WTA. Конечно, я не робот, но возможность снова выступить в Шэньчжэне очень мотивирует меня.
Для меня каждый матч имеет значение. Я стараюсь подготовиться к каждой игре так, как только могу. Я не думаю о том, что будет завтра или на следующей неделе — просто выхожу на корт здесь и сейчас и пытаюсь оставить на нём всю себя», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
Свитолина прокомментировала победу над Мугурусой в Ухане
- 24 сентября 2019
-
17:47
-
17:43
-
16:58
-
15:52
-
15:31
-
14:48
-
14:38
-
14:28
-
13:53
-
12:37
-
12:14
-
11:46
-
11:36
-
11:19
-
10:52
-
10:22
-
10:12
-
10:07
-
09:35
-
08:56
-
08:27
-
00:35
-
00:06
- 23 сентября 2019
-
22:00
-
20:46
-
20:12
-
18:48
-
15:28
-
15:22
-
14:20
-
13:25
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:30
Партнерский контент