Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Э. Маррей одержал первую с января 2019 года победу на уровне турнира ATP

Э. Маррей одержал первую с января 2019 года победу на уровне турнира ATP
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира категории ATP 250 в Чжухае (Китай) в трёх партиях обыграл представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:1. Для бывшего лидера мирового рейтинга эта победа стала первой в одиночном разряде на соревнованиях такого уровня начиная с января 2019 года.

Оба теннисиста в ходе матча совершили по 13 подач на вылет. Маррей допустил одну двойную ошибку, а Сандгрен – две. При этом британцу удалось реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов, у американца взять подачу соперника возможности не было.

В матче второго круга Маррей встретится с австралийцем Алексом де Минором, который на старте соревнований обыграл соотечественника Джона Миллмана – 6:1, 6:3.

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться
Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент