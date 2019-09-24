Э. Маррей одержал первую с января 2019 года победу на уровне турнира ATP

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира категории ATP 250 в Чжухае (Китай) в трёх партиях обыграл представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:1. Для бывшего лидера мирового рейтинга эта победа стала первой в одиночном разряде на соревнованиях такого уровня начиная с января 2019 года.



Оба теннисиста в ходе матча совершили по 13 подач на вылет. Маррей допустил одну двойную ошибку, а Сандгрен – две. При этом британцу удалось реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов, у американца взять подачу соперника возможности не было.

В матче второго круга Маррей встретится с австралийцем Алексом де Минором, который на старте соревнований обыграл соотечественника Джона Миллмана – 6:1, 6:3.