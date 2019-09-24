Джокович: нельзя винить гудевших фанатов на US Open

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о восстановлении после травмы плеча, которую он получил в ходе Открытого чемпионата США, а также призвал не винить гудевших в его адрес болельщиков.



«Я тренировался без боли в течение двух дней. Это вселяет оптимизм. Надеюсь, мой календарь выступлений не будет больше меняться. Сегодня-завтра решу, буду ли играть в Токио, но определённо планирую сделать это в Шанхае.

Хотелось бы извиниться, что так вышло на US Open со зрителями. Они пришли посмотреть полноценный матч, но его не случилось. Многие даже не знали, что происходит, так что мы не можем их винить», — приводит слова Джоковича Daily Express.



Соревнования в Токио пройдут с 28 сентября по 6 октября.