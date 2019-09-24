Маррей: пока не готов играть много матчей подряд

Британец Энди Маррей рассказал о физическом состоянии, а также поделился планами на остаток сезона.
«Мне необходима игровая практика. Но нет никаких гарантий, что буду выигрывать, ведь уже в первом круге мне может достаться лидер посева. Не соревновался два года, организму нужно привыкнуть.
Хочу до конца сезона сыграть 12-15 матчей. Важно встречаться с топ-соперниками. Буду прибавлять в физической готовности. Пока не готов играть много матчей подряд", — цитирует Маррея официальный сайт ATP.
Ранее на турнире категории ATP 250 в Чжухае (Китай) Маррей обыграл представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:1. Для бывшего лидера мирового рейтинга эта победа стала первой в одиночном разряде на соревнованиях такого уровня начиная с января 2019 года.
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