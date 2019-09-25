Федерер: мы с Надалем не лучшие друзья
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношениях с 19-кратным чемпионов мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.
«Если честно, мы отлично друг друга понимаем. Мне нравится то, что Рафа всегда открыт и честен, когда общается со мной. Мы очень уважаем друг друга. Являемся ли мы лучшими друзьями? Не думаю. У него есть друзья получше, чем я. У меня тоже. Но самое главное в наших отношениях — уважение. Мы становимся противниками, только когда сражаемся на корте», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
В рейтинге ATP Надаль занимает вторую строчку, Федерер — третью. Они помогли команде Европы обыграть сборную мира на прошедшем в Женеве (Швейцария) Кубке Лэйвера.
Федерер: рад, что наши с Надалем идеи часто совпадают
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