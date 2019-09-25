Медведев рассказал, зачем использует соль во время матчей

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире передачи «Вечерний Ургант» ответил на вопрос, какое особое средство он применяет во время матчей.

«Надо выигрывать любым способом. Это соль, просто соль. Если сводит мышцы, говорят, помогает. Не знаю, правда или нет. Вот решил проверить. Всю солонку высыпал себе просто в рот.

Помогло ли? Свело сразу же, ещё сильнее в два раза. Не, на самом деле — помогает. Просто обычно тебе приносят в маленьких пакетиках, а ты просишь у судьи на вышке — можно ли мне соли. Они приносят в маленьких пакетиках, ты высыпаешь в воду. Мне принесли солонку", — рассказал Медведев.

Ранее Медведев одержал победу на турнире в Санкт-Петербурге. Напомним, в настоящее время Даниил является четвёртой ракеткой мира.