Иванишевич: Надаль и Джокович выиграют больше 20 титулов на ТБШ

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич оценил соперничество между игроками «Большой тройки» — сербом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19, Джокович — 16.

«Думаю, если они сыграют друг с другом по 10 матчей, то Новак выиграет не менее 8. Он самый совершенный игрок из этой тройки.

Рафа выиграет ещё несколько титулов на «Ролан Гаррос» и точно возьмёт больше 20 титулов на мэйджорах. У Новака тоже будет больше 20. Роджера недооценивать нельзя. Он всё ещё думает об Уимблдоне, на котором все были уверены, что он выиграет 21-й титул. Это было обидно. Но Роджер точно будет надеяться на ещё один титул", — цитирует Иванишевича Tennis World USA.