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Рыбакина: я не хотела, чтобы матч с Халеп закончился так

Рыбакина: я не хотела, чтобы матч с Халеп закончился так
Теннис / WTA 0

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Ухане. Её соперница по матчу третьего круга — румынка Симона Халеп — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:5 в первом сете из-за травмы спины.

«Конечно, я не хотела, чтобы матч закончился так. Худшее, что может случиться со спортсменом, — это травма. Желаю Симоне скорейшего выздоровления. Я очень рада выходу в четвертьфинал.

Я начинала год, находясь около 200-й строчки рейтинга. Моей целью на сезон было войти в топ-100. Затем я поставила задачу попасть в топ-50. Так что моё положение улучшается", — приводит слова Рыбакиной официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Халеп получила травму спины на турнире в Ухане
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