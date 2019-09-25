«Осаке нужен отбеливатель». В Японии разгорелся скандал из-за шутки
Японский комедийный дуэт A Masso принёс извинения за оскорбительное высказывание, касавшееся теннисистки Наоми Осаки, сообщает Reuters. Во время выступления в минувший уик-энд комики сказали, что уроженка Осаки выглядит «слишком загорелой» и ей «нужен отбеливатель». Это вызвало возмущение в социальных сетях.
«Мы искренне извиняемся за то, что причинили дискомфорт этому человеку. Нам нужно было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, обидевшие столь многих людей. Больше такое не повторится», — говорится в опубликованном заявлении.
Отец Наоми Осаки является гаитянином, а мать — японкой. В 2019 году спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Осаке (Япония). В рейтинге WTA 21-летняя теннисистка занимает четвёртую строчку.
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