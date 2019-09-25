Бублик и Фритц не смогли сдержать смех после потрясающего розыгрыша
Представитель Казахстана Александр Бублик пробился во второй круг турнира в Чэнду (Китай) сломив сопротивление американца Тейлора Фритца, посеянного под шестым номером, со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
В третьем сете случился забавный эпизод. После продолжительного розыгрыша оба соперника не смогли сдержать смех.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
За выход в четвертьфинал соревнований Бублик, ранее выступавший за Россию, поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном. Турнир завершится 29 сентября.
Первый номер посева получил американец Джон Иснер. Он стартует матчем с белорусом Егором Герасимовым.
В 2018 году победителем турнира в Чэнду стал австралиец Бернард Томич. В финале он одолел итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (9:7).
Бублик установил антирекорд US Open
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