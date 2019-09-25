Бублик и Фритц не смогли сдержать смех после потрясающего розыгрыша

Представитель Казахстана Александр Бублик пробился во второй круг турнира в Чэнду (Китай) сломив сопротивление американца Тейлора Фритца, посеянного под шестым номером, со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

В третьем сете случился забавный эпизод. После продолжительного розыгрыша оба соперника не смогли сдержать смех.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

За выход в четвертьфинал соревнований Бублик, ранее выступавший за Россию, поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном. Турнир завершится 29 сентября.

Первый номер посева получил американец Джон Иснер. Он стартует матчем с белорусом Егором Герасимовым.

В 2018 году победителем турнира в Чэнду стал австралиец Бернард Томич. В финале он одолел итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (9:7).