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Свитолина объяснила, почему считает Агасси своим любимым игроком

Свитолина объяснила, почему считает Агасси своим любимым игроком
Теннис / WTA 0

Украинка Элина Свитолина обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:4, 6:2, рассказала, кого считает своим любимым игроком.

«Андре Агасси — мой любимый игрок всех времён. Он не был невероятно высок и не выносил соперников с корта мощнейшими ударами. Он великолепно двигался. Его игра строилась на тактике, на поиске путей к победе над соперниками, которые сильнее его и которые бьют мощнее. Это похоже на мой игровой стиль. Я также стараюсь искать свои пути», — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Элина поспорит с американкой Элисон Риске. В 2018 году чемпионкой этих соревнований стала Арина Соболенко из Беларуси.

Свитолина рассказала, за счёт чего ей удалось победить Кузнецову в Ухане
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