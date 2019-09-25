Американский теннисист назвал Кирьоса гением

Американский теннисист Тейлор Фритц поделился впечатлениями от выступления в одной команде с австралийцем Ником Кирьосом в Кубке Лэйвера. Сборная мира, за которую они играли, проиграла команде Европы со счётом 11-13.

«Это было великолепно. Ещё перед началом турнира я говорил Нику, что буду очень рад находиться с ним рядом на скамейке. Он подходил и говорил со мной во время матчей. Это было здорово. Многие люди не осознают, насколько он гениален, когда дело касается теннисной стратегии и знаний. Кирьос очень, очень умён», — приводит слова Фритца Tennis World USA.

В первом круге турнира в Чэнду Фритц проиграл представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 6:4, 5:7, 5:7. Кирьос на старте соревнований в Чжухае уступил итальянцу Андреасу Сеппи — 6:7 (5:7), 1:6.