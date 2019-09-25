Джокович оценил вероятность своего выступления в Токио

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, восстанавливающийся после травмы плеча, которую он получил в ходе Открытого чемпионата США, сообщил, что, вероятно, сыграет на турнире в Токио. Соревнования пройдут на следующей неделе.

«Вчера я впервые после турниров в США смог потренироваться. Никакой боли в плече не было. Это меня воодушевляет. Шансы на выступление в Токио очень хорошие. Я намереваюсь сделать это. Ближайшие пару дней станут решающими для оценки состояния плеча.

Моя цель — сыграть в Токио и Шанхае, но всё в руках бога. Не знаю, как всё сложится, но пока получается отлично", — приводит слова Джоковича «Спортски Журнал».

В 2018 году победителем турнира в Токио стал россиянин Даниил Медведев.