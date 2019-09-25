Хачанов подписал трёхлетний контракт с турниром в Галле

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов заключил трёхлетнее соглашение с травяным турниром категории ATP 500 Noventi Open, который ежегодно проходит в Галле (Германия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.



«Карен Хачанов подписал новый трёхлетний контракт с нашим турниром. Мы будем очень рады видеть его у нас на протяжении трёх следующих лет!», — говорится в заявлении организаторов в официальном аккаунте турнира в «Твиттере». «Спасибо, я тоже очень рад», — написал в ответ Хачанов.



В минувшем розыгрыше турнира в Галле россиянин получил третий номер посева. Хачанов добрался до третьего круга соревнований, где уступил будущему полуфиналисту Открытого чемпионата США итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:7 (4:7).



Призовой фонд турнира составил € 2,2 млн.