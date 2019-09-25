Халеп – о травме спины: продолжать матч было слишком больно

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о травме спины, которая не позволила ей довести до конца матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Ухане (Китай).



«Сниматься с матча из-за травмы всегда невесело. К сожалению, у меня начался спазм в спине, и было слишком больно продолжать матч. Завтра я отправлюсь в Пекин, получу медицинскую помощь и буду надеяться, что смогу быстро поправиться. Спасибо турниру в Ухане за гостеприимство. Увидимся в следующем году», — написала Халеп в своём «твиттере».



Напомним, бывшая первая ракетка планеты отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:5 в первом сете. Румынка провела на корте 47 минут.



В четвертьфинале Рыбакина сыграет с девятой сеяной соревнований Ариной Соболенко из Беларуси, которая обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (6) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

