Феррер станет директором турнира в Барселоне

Бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер, завершивший спортивную карьеру в мае нынешнего года, станет новым директором грунтового турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания). Об этом сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере».
По его информации, победитель «Ролан Гаррос»-2002 Альберт Коста, занимающий пост главы турнира в Барселоне на протяжении 10 лет, вскоре покинет эту должность. Феррер займёт его место.
За свою карьеру испанец один раз выходил в финал турнира «Большого шлема в одиночном разряде» (Открытый чемпионат Франции — 2013), также уступил в решающем матче на Итоговом турнире ATP — 2007 в одиночном разряде. Он трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Испании (в 2008, 2009, 2011 годах) и одерживал победу на 29 турнирах ATP, на 27 из которых — в одиночном разряде.
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