Ястремская – о победе над Плишковой: представила, что я вторая ракетка мира

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от победы над второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии со счётом 6:1, 6:4 в матче третьего круга турнира в Ухане (Китай).



«Думаю, я просто сделала свою работу. Сегодня действовала смело. Полагаю, я хорошо подготовилась. Всегда приятно играть с лучшими теннисистками. Постоянно стараешься сделать всё как можно лучше. Поэтому мне нравилось находиться на корте.



Я не оказывала на себя давление, потому что знала, что мне нечего терять. Я видела рейтинг на экране. Я в нём на 28-м месте, а она на втором. Попыталась представить, что я вторая ракетка мира. Стало немного проще. Надеюсь, мне удастся остаться на этом уровне. Постараюсь ещё улучшить свою игру», — приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.