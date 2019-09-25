Иванович: иногда скучаю по теннису, но мне приятно воспитывать детей

Победительница Открытого чемпионата Франции-2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович поделилась впечатлениями от жизни после завершения спортивной карьеры.



«Мне нравилось находиться на корте и бороться за победу, выходить на большой стадион и слышать всю ту поддержку и ощущать любовь фанатов. Это потрясающее чувство. Бывают моменты, когда я скучаю по туру, но мне также очень приятно, что я вместе с мужем дома воспитываю своих детей. И ещё приятно, что не приходится летать на самолете раз в неделю!



Мы с мужем хотели бы, чтобы наши дети интересовались спортом, но не будем оказывать на них дополнительное давление, чтобы они начали заниматься определённым видом спорта. Мы хотим, чтобы они следовали за своими собственными увлечениями, какими бы они ни были», — приводит слова Иванович Tennis Warehouse.