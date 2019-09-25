Вавринка и Раонич не выступят на турнире в Токио

Бывшая третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка и канадец Милош Раонич, занимающий 25-ю строчку мирового рейтинга снялись с турнира Rakuten Japan Open, который пройдёт в Токио (Япония) с 28 сентября по 6 октября.
В основной сетке соревнований категории ATP 500 теннисистов заменят испанец Альберт Рамос-Виньолас и серб Филип Краинович. Следующим в списке запасных значится австралиец Джордан Томпсон.
Ранее Вавринка должен был выступить на турнире в Санкт-Петербурге, однако снялся за день до старта с соревнований. Милош Раонич выступал за сборную мира на Кубке Лэйвера в Женеве (США). Именно его матч с немцем Александром Зверевым определял исход противостояния. Канадец уступил со счётом 4:6, 6:3, [4:10], и победителем стала сборная Европы.
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