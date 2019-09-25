Победа Барти и неожиданный вылет Плишковой — в обзоре 3-го круга турнира в Ухане

Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно преодолела стадию третьего круга турнира в Ухане (Китай). В поединке за выход в четвертьфинал она обыграла 15-ю сеяную соревнований американку Софью Кенин со счётом 6:3, 7:5.
Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. За выход в полуфинал Барти поспорит с Петрой Мартич из Хорватии, обыгравшей россиянку Веронику Кудерметову – 6:3, 6:1.
Второй номер мирового рейтинга Каролина Плишкова неожиданно рано покидает турнир. Она уступила 19-летней украинке Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6.
В четвертьфинале Ястремской вновь предстоит встреча с соперницей из Чехии. Украинка сыграет с пятой ракеткой соревнований Петрой Квитовой (5), переигравшей американку Слоан Стивенс (10)– 6:3, 6:3.
Видеообзор третьего круга турнира в Ухане можно посмотреть на «Чемпионате».
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