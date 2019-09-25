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Циципас: хочу пробиться на Итоговый турнир, но хороших результатов нет с августа

Циципас: хочу пробиться на Итоговый турнир, но хороших результатов нет с августа
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился планами на остаток сезона, отметив важность выступления на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания).

«Я ставил и продолжаю ставить перед собой цель — выйти на турнир в Лондоне. Если бы перед стартом сезона мне сказали, что я на шестой строчке, я был бы рад узнать, что я нахожусь на этой позиции. Но мне до сих пор нужно многое доказывать. Сначала мне необходимо квалифицироваться. Для меня это бы многое значило. Очень надеюсь, что сделаю это.

Действительно хороших результатов у меня не было с начала августа. Я мало что смог сделать. Надеюсь внести некоторые изменения и адаптироваться к тем, которые я уже внёс в свою игру, чтобы добиться лучших результатов и не находиться в таком напряжении. Мне нужно внести изменения в технике, а также небольшие корректировки, которые могут быть незаметны. Они касаются моего мышления на корте», — приводит слова Циципаса ATP Tour.

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