Эффектная победа Монфиса и проигрыш Кирьоса — в обзоре матчей турнира в Чжухае

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на турнире в Чжухае (Китай) под шестым номером, завершил выступление уже после стартового поединка. Он уступил опытному итальянцу Андреасу Сеппи со счётом 6:7 (5:7), 1:6.



За выход в четвертьфинал 35-летний теннисист поспорит с хозяином соревнований Чжаном Чжичжэнем, получившим «уайлд-кард» от организаторов.



Третий сеяный, француз Гаэль Монфис, стартовал на турнире со второго круга. 33-летний уроженец Парижа испытал трудности во встрече с британцем Кэмероном Норри. Монфис уступил в первом сете, после чего сумел перехватить инициативу, выполнить несколько эффектных коронных ударов и победить — 5:7, 6:3, 6:4.

Видеообзор матчей турнира в Чжухае можно посмотреть на «Чемпионате».