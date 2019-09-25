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Эффектная победа Монфиса и проигрыш Кирьоса — в обзоре матчей турнира в Чжухае

Эффектная победа Монфиса и проигрыш Кирьоса — в обзоре матчей турнира в Чжухае
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на турнире в Чжухае (Китай) под шестым номером, завершил выступление уже после стартового поединка. Он уступил опытному итальянцу Андреасу Сеппи со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

За выход в четвертьфинал 35-летний теннисист поспорит с хозяином соревнований Чжаном Чжичжэнем, получившим «уайлд-кард» от организаторов.

Третий сеяный, француз Гаэль Монфис, стартовал на турнире со второго круга. 33-летний уроженец Парижа испытал трудности во встрече с британцем Кэмероном Норри. Монфис уступил в первом сете, после чего сумел перехватить инициативу, выполнить несколько эффектных коронных ударов и победить — 5:7, 6:3, 6:4.

Видеообзор матчей турнира в Чжухае можно посмотреть на «Чемпионате».

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