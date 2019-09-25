Плишкова – о Ястремской: уже были игроки, исчезавшие после одного хорошего года

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, уступившая представительнице Украины Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6 в третьем круге турнира в Ухане (Китай), поделилась мнением о перспективах 19-летней теннисистки.



«Думаю, она всё ещё молода, и всякое может случиться. Но уже были игроки, у которых выдался один хороший год, а потом они исчезали. Так что не уверена на её счёт.



Конечно, она может быть опасна многим. Думаю, она побеждала хороших игроков. Не знала, что это её первая победа над представительницами топ-10, но, вероятно, она обыгрывала сильных теннисисток, не входящих в десятку. Конечно, она может быть опасна, потому что хорошо играет, но у нее тоже могут случаться дни, когда она много ошибается. Разумеется, хорошо играть она умеет», — приводит слова Плишковой журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».