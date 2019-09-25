«Доллар как в капсуле сидит». Аршавин высмеял фотографию Рублёва в самолёте
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил фотографию теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва, отправившихся на самолёте в Китай.
Футболиста смутило кресло, на котором сидел Рублёв. «Доллар как в капсуле сидит», — написал Аршавин в комментариях под постом, поиронизировав над фамилией теннисиста. В ответ на сообщение Хачанов написал: «Готовится к вылету». «Причём из турнира!!!» — парировал Аршавин. После этого футболист снова пошутил о возможном быстром завершении турнира для Рублёва: «Он дотуда лететь дольше будет, чем играть там!!!»
Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.
Турнир в Пекине (Китай) пройдёт с 28 сентября по 6 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,5 млн.
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