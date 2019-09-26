Тим – о Кубке Лэйвера: удивительные выходные! Было невероятно смешно

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от выступления на Кубке Лэйвера в составе сборной Европы, отметив пользу подобных соревнований для спортсменов.



«Это были удивительные выходные! Игровые дни длились очень долго, но они были невероятно смешными. Завершение прекрасное. Проводя время с такими большими звездами, всегда получаешь невероятный опыт. Надеюсь, я смогу вновь выступить на турнире в следующем году в Бостоне.



Командные соревнования? Это хорошо, потому что мы весь год сами за себя. Мы должны биться с этими великими игроками. Поэтому приятно находиться с ними в одной команде и не играть против них, а помогать друг другу, чтобы сборная Европы завоевала Кубок Лэйвера», — приводит слова Тима Tennis World USA.



Напомним, сборная Европы выиграла у команды мира со счётом 13-11. Победные очки принёс немец Александр Зверев в матче с канадцем Милошем Раоничем.

