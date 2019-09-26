Калинская разгромно проиграла украинке Завацкой в 1/4 финала турнира в Ташкенте
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), проиграв представительнице Украины Катарине Завацкой со счётом 0:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.
Анна ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету 19-летней украинки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Завацкая поспорит с победительницей поединка Сорана Кырстя (Румыния, 8) — Данка Ковинич (Черногория).
Действующая чемпионка россиянка Маргарита Гаспарян во втором круге проиграла Ковинич со счётом 5:7, 4:6. Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 28 сентября.
Ташкент. 1/4 финала
26 сентября 2019, четверг. 08:00 МСК
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Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
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Катарина Завацкая
К. Завацкая
Калинская вышла в 1/4 финала в Ташкенте, действующая чемпионка Гаспарян выбыла
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