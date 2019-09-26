Федерер: я плакал, пересматривая финал Australian Open — 2017
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил, как тяжело ему далась победа на Открытом чемпионате Австралии — 2017. В том матче он обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
«Когда я победил в Австралии, во всём интернете было очень много различных видео. В определённый момент я сказал: «Перестаньте мне присылать видео. Вы же знаете, что я эмоциональный парень». Было непросто сдержать эмоции, я плакал, пересматривая игру», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Победа Федерера на Открытом чемпионате Австралии — 2017 стала для него первой на турнирах «Большого шлема» за пять лет. Предыдущий мэйджор он выигрывал в 2012 году — швейцарцу покорился Уимблдон.
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