Ястремская: старое поколение уходит, молодое приходит. Мы становимся лучше них

19-летняя украинка, 28-я ракетка мира Даяна Ястремская прокомментировала прогресс молодых теннисисток в последние несколько лет.
«Сейчас многие юные игроки выступают хорошо, у нас чуть больше энергии. Это не замечание в адрес опытных ветеранов, просто так и есть. У нас больше энергии, мы чаще бываем на кураже. Я не знаю, как это объяснить.
Старое поколение уходит, молодое приходит. Так во всём. У нас немного другой стиль игры. Мы учимся у старших игроков и становимся лучше, чем они. Я надеюсь, что смогу сохранить тот уровень, на который я уже вышла, и дальше буду только совершенствоваться. Посмотрим», — цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины» со ссылкой на Patreon.
Напомним, Даяна пробилась в четвертьфинал соревнований в Ухане, обыграв в матче 1/8 финала вторую ракетку мира Каролину Плишкову.
- 26 сентября 2019
-
10:41
-
10:00
-
09:34
-
09:05
-
00:25
- 25 сентября 2019
-
23:11
-
22:39
-
22:20
-
21:34
-
21:10
-
20:30
-
20:13
-
19:50
-
19:18
-
18:49
-
18:27
-
17:55
-
17:27
-
16:33
-
16:15
-
15:21
-
15:15
-
14:55
-
13:58
-
13:26
-
13:12
-
12:51
-
12:22
-
11:56
-
11:53
-
11:16
-
10:39
-
10:35
-
10:00
-
09:50