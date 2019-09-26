Ястремская: старое поколение уходит, молодое приходит. Мы становимся лучше них

19-летняя украинка, 28-я ракетка мира Даяна Ястремская прокомментировала прогресс молодых теннисисток в последние несколько лет.



«Сейчас многие юные игроки выступают хорошо, у нас чуть больше энергии. Это не замечание в адрес опытных ветеранов, просто так и есть. У нас больше энергии, мы чаще бываем на кураже. Я не знаю, как это объяснить.



Старое поколение уходит, молодое приходит. Так во всём. У нас немного другой стиль игры. Мы учимся у старших игроков и становимся лучше, чем они. Я надеюсь, что смогу сохранить тот уровень, на который я уже вышла, и дальше буду только совершенствоваться. Посмотрим», — цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины» со ссылкой на Patreon.

Напомним, Даяна пробилась в четвертьфинал соревнований в Ухане, обыграв в матче 1/8 финала вторую ракетку мира Каролину Плишкову.

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